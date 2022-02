Primaria Cluj a scos la concurs un job platit cu 10.000 de lei, dar nimeni nu-l vrea. Reactia lui Emil Boc

Salariile au crescut sustinut in ultimii ani in cel mai scump oras din tara, dar chiar si asa Clujul ramane doar al doilea, dupa Bucuresti, de ani de zile. Intre timp, insa, IT-istii din Cluj au ajuns sa fie mai bine platiti decat cei din Capitala. Primaria Cluj a scos la concurs un post de IT-ist remunerat cu 10.000 de lei (2.000 de euro), dar nu s-a prezentat nici macar un candidat. Asta pentru ca la privat, pentru aceeasi functie, salariile IT-istilor clujeni sunt chiar mai mari. "Nu am ... citeste toata stirea