Primaria Cluj cumpara generator de mare capacitate pentru orasul Kiev

Consiliul Local va acorda un ajutor orasului Kiev din Ucraina, reprezentand un generator de mare capacitate. Potrivit primarului Emil Boc este vorba despre o sustinere finaciara de circa 50.000 de euro de la bugetul local, dupa ce primarul Kiervului a facut un apel la municipalitatile din Romania sa sprijine Ucraina cu echipamente de caldura, avand in vedere iarna grea si geroasa si razboiul in derulare."Noi am primit o solicitare la Asociatia Municipiilor din Romania de la presedintele ... citeste toata stirea