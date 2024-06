Primaria Cluj da GRATUIT un teren URIAS in centrul Clujului unei agentii ca sa-si ridice un nou sediu/ Agentia mai are un sediu nou ce sta gol

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a primit un teren in zona semicentrala a municipiului Cluj-Napoca pentru a-si construi sediu. Asta desi, are deja un sediu construit in satul Radaia, spatiu pe care nu-l foloseste de multi ani. Proiectul a trecut cu voturile PNL-UDMR, 17 consilieri locali au votat "pentru", consilierii locali USR au votat impotriva acestui proiect.Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara a examinat proiectul de hotarare privind darea in ... citește toată știrea