Primaria Cluj lanseaza o noua licitatie pentru consolidarea strazii Uliului. Se vor cheltui alti 1,8 milioane de lei din bugetul local

Primaria Cluj-Napoca a lansat o noua licitatie in valoare de peste 1,83 milioane de lei fara TVA, pentru lucrari suplimentare de consolidare pe strada Uliului, in zona numerelor 57-59. Potrivit licitatia.ro aceste lucrari vizeaza stabilizarea taluzului pentru a preveni alunecarile de teren, care au fost o problema majora in aceasta zona inca din primavara acestui an.Aceasta este o procedura simplificata, iar ofertele pot fi depuse pana la 8 octombrie 2024, ora 15:00.Proiectul initial de ... citește toată știrea