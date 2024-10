Primaria Cluj-Napoca, acuzata ca-i discrimineaza pe locuitorii din Borhanci: "Centura metropolitana va fi o solutie pentru nepoti, nu pentru noi"

Primaria Cluj-Napoca este acuzata ca nu face nimic pentru locuitorii din cartierul Borhanci. Un clujean sustine ca de solutiile despre care vorbesc reprezentantii orasului se vor bucura numai nepotii celor din Borhanci, iar problemele privind infrastructura rutiera, traficul sau unitatile de invatamant nu au o rezolvare in urmatorii ani.El a facut o lista in care aminteste principalele nereguli semnalate in cartier. Printre acestea se numara lipsa trecerilor de pietoni si a semaforizarii, ... citește toată știrea