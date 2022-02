Primaria Cluj-Napoca angajeaza sute de persoane pentru recensamantul din acest an

Primaria Cluj-Napoca recruteaza peste 300 de persoane pentru efectuarea recensamantului in municipiu si 17 recenzori sefi pentru coordonare.Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta faptul ca, in perioada 22.02.2020-25.03.2022, recruteaza un numar de 312 recenzori pentru efectuarea recensamantului in municipiul Cluj-Napoca si 17 recenzori sefi pentru coordonare.Persoanele interesate vor fi nevoite sa completeze o cerere, care poate fi descarcata de pe site-ul oficial al primariei, o vor scana, ... citeste toata stirea