Primaria Cluj-Napoca anunta ca anul viitor va da in folosinta un centru pentru varstnici, cu 70 de locuri. Orasul are un deficit serios de astfel de spatii

Primaria construieste un centru rezidentia de ingrijire si asistenta pentru varstnici cu 70 de locuri pe Calea Baciului. Stadiu lucrarilor este de 70% iar conform lui Emil Boc acesta va fi dat in folosinta in 2026. Mentionam ca in Cluj se inregistreaza deficit serios de astfel de servicii, unele dintre centrele private existente lucrand anii anteriori cu liste de asteptare de zeci de persoane."Anul trecut am inceput constructia unui centru rezidential de ingrijire pentru seniori. Stadiul ... citește toată știrea