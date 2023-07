In timp ce clujenii anunta ca vor pazi copacii de pe strada Universitatii pentru a nu fi relocati, administratia Boc confirma inca odata ca nu tine cont de opinia publica. Raspunsul la petitia privind stoparea relocarii copacilor este unul simplu, Primaria vrea sa scape de vechii arbori pentru a pune "tei, salcami si ginkgo biloba" care vor creste in zeci de ani. Asadar, desi clujenii nu doresc acest lucrur, "operatiunea de relocare" va continua."Avand in vedere petitia lansata in spatiul ... citeste toata stirea