Primaria Cluj-Napoca trebuie sa achite despagubiri de 7,3 milioane de euro, pentru ca s-a opus construirii unui mall

Firma Nervia a castigat procesul cu Primaria Cluj-Napoca, care trebuie sa achite despagubiri de 7,3 milioane de euro, pentru ca s-a opus construirii unui mall in Marasti, langa Expo Transilvania.Curtea de Apel Cluj a dat o sentinta in care precizeaza ca mentine sentinta Tribunalului Comercial Cluj, care a stabilit ca Primaria Cluj-Napoca are de achitat 7.383.051 euro cu titlu de daune pentru ca s-a opus construirii unui centru comercial. Municipalitatea a pus la dispozitia Cervia Center ... citește toată știrea