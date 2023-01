Primaria Cluj-Napoca trebuie sa ii dea despagubiri unui clujean care a lovit un porc mistret

Primaria Cluj-Napoca trebuie sa ii dea despagubiri de 25.000 de lei unui clujean care a lovit un porc mistret, pe un drum nesemnalizat."La data de 26.07.2020, in jurul orei 9:10, se deplasa cu autoturismul proprietate personala marca Audi, avand numar de inmatriculare provizoriu (...) din directia Calea Turzii in directia strazii Fagului. In cursul deplasarii, a sesizat un impact puternic in partea stanga fata a autovehiculului. A oprit imediat si a constatat ca impactul s-a produs cu un porc ... citeste toata stirea