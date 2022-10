Primaria Cluj-Napoca vrea sa achizitioneze inca 40 de autobuze electrice: Se cauta autobuze cu consum mic

40 de autobuze noi adaugate flotei de mijloace de transport in comun electrice a municipiului Cluj-Napoca. Orasul vrea sa elimine transportul public poluant pana in 2028.Primaria Cluj-Napoca a lansat licitatia pentru achizitionarea a 40 de autobuze electrice noi, care vor costa peste 145 de milioane de lei. Anuntul a fost publicat recent in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Potrivit anuntului de achizitie, contractul prevede furnizarea a 40 de autobuze electrice articulate cu o ... citeste toata stirea