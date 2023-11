Primaria comunei din Cluj a carei primarita a anuntat in urma cu cateva zile ca in localitate a fost descoperit un document vechi de aproximativ opt sute de ani scris in romaneste, care ar atesta ca aici au locuit romani inca de pe vremea dacilor, se dezice de afirmatia primaritei.Vorbim de Primaria Tureni, care revine si spune ca referitor la prima atestare documentara a comunei Tureni, in contractul de vanzare - cumparare a unei livezi, acest contract nu a fost descoperit pe traseul DX A3 - ... citeste toata stirea