Primaria Comunei Frata anunta persoanele interesate de pe teritoriul comunei noastre asupra derularii de catre Asociatia "The Better Making Organization" in parteneriat cu RCG Consulting Group si World Vision Romania a proiectului "NEETs do it", proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este cresterea ocuparii, precum si imbunatatirea nivelului de competente pentrul 390 de tineri NEETs, tineri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, cu ... citeste toata stirea