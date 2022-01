Primaria continua licitatia pentru Parcul Zorilor din Cluj, de pe terenul unde urma sa se edifice blocuri cu zece etaje

O noua data pentru depunerea ofertelor a fost fixta in cadrul procedurii de licitatie a lucrarilor de proiectare si executie pentru un parc de 1,2 hectare dintr-un cartier din Cluj pe care primarul Emil Boc si l-a asumat sa il faca prin exproprierea unui om de afaceri care dorea sa ridice blocuri de zece etaje pe amplasament. Contractul este estimat la peste 7 milioane de lei iar ofertele se pot depune pana in 15 februarie 2022.Primaria a scos la licitatie, in aprilie 2021, lucrarile de ... citeste toata stirea