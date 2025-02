Primaria cumpara 2300 de banci pentru zonele verzi, spatiile de joaca si scolile din oras/Licitatia este in derulare

Un acord cadru pe doi ani a fost scos la licitatie de municipalitate pentru achizionarea a mai multor tipuri de banci care sa ajunga in zonele verzi, spatiile de joaca, spatiile de agrement si institutiile de invatamant din Cluj-Napoca. Se intentioneaza achizionarea a unui numar maxim de 2300 de banci, valoarea achizitiei fiind estimata la peste 2,5 milioane de lei."In acest scop avand in vedere ca la aceasta data exista un numar de cca 335 locuri de joaca publice sau amenajate in curtile ... citește toată știrea