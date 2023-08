Primaria din Cluj-Napoca a fost amendata cu o mie de euro de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma sesizarii de catre Centrul de Resurse Juridice, pentru caracterul discriminatoriu al criteriilor privind acordarea locuintelor sociale dintr-o hotarare de Consiliu Local emisa in urma cu doi ani si care e inca in vigoare.E vorba de HCL 583 din 2 septembrie 2021. CNCD a retinut savarsirea faptei de discriminare si a constatat discriminare indirecta, discriminare ... citeste toata stirea