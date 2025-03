Primaria din Cluj-Napoca a incasat deja o suta de milioane de lei, adica aproximativ 20 de milioane de euro, din taxe si impozite in acest an, se dubleaza in 10 ani

Primaria din Cluj-Napoca a incasat deja o suta de milioane de lei, adica aproximativ 20 de milioane de euro, din taxe si impozite in acest an.Clujenii mai au la dispozitie cateva zile, pana luni 31 martie pentru reducerea de 10% la plata integrala a impozitului pentru acest an. Aproape jumatate dintre clujeni -mai exact 47,24% dintre persoanele fizice - dar si aproape un sfert dintre firme si-au achitat impozitele pana azi. In privinta sumelor inregistrate, conform unei informari a ... citește toată știrea