Primaria din Cluj vinde la licitatie trotinete electrice

Peste 2.500 de trotinete electrice, lasate in spatii nepotrivite pe domeniul public, au fost ridicate anul trecut de Politia Locala Cluj si RADP, iar administratia locala a anuntat ca exita un set de reguli in ceea ce le priveste, informeaza Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Cluj."Aceste trotinete pot sa fie ridicate contra cost de la RADP, ca si in cazul ridicarii unei masini, iar in cazul in care nu se ridica aceste trotinete de catre firma le vom scoate la vanzare. Am si avut o ... citește toată știrea