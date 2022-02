Primaria din Dej vrea o centura pentru viitoarea centura, proiectul e propus in buget

Promisa in ultimii 15-20 de ani, centura de ocolire a municipiului Dej se afla inca doar la stadiu de promisiuni, indiferent din partea cui vin acestea. Pentru ca realizarea unei centuri de ocolire depinde in mare parte de cine se afla la conducerea Ministerului Transporturilor, minister in care lucrurile se schimba de la o luna la alta, administratia locala din Dej vrea sa rezolve problema centurii pe plan local, relateaza dejeanul.ro.Astfel, in bugetul din acest an a fost propusa finantarea ... citeste toata stirea