Primaria din Turda vrea un aquapark de nivelul aquapark-ului Nimphaea din Oradea, cu bani europeni. In 2022 stabileste cat va costa obiectivul dorit langa raul Aries

Consilierii din Turda au aprobat in 2021 un proiect de hotarare care viza "constituirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie in favoarea Municipiului Turda, asupra terenului in suprafata de 100.000 mp inscris in CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464, aflat in proprietatea Asociatiei Composesoratului de Pasunat Turda, pe o perioada de 49 ani". Constituirea acestui drept de superficie "se face in vederea realizarii de catre Municipiul Turda, a unei investitii turistice de ... citeste toata stirea