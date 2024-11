Primaria Floresti da startul curateniei de toamna! Vezi cand incepe campania de colectare a deseurilor vegetale

Primaria comunei Floresti da startul campaniei de colectare a deseurilor vegetale! Florestenii care vor sa scape de frunzele uscate, iarba sau crengile din gradina, au ocazia sa le predea gratuit in weekendurile urmatoare.Conform programului anuntat de Primarie, deseurile vegetale vor fi ridicate in 23, 24, 30 noiembrie si 1 decembrie, incepand cu ora 07:00.Oamenii sunt rugati sa adune iarba si frunzele in saci si sa lege crengile in manunchiuri, apoi sa le lase in fata portilor pentru a ... citește toată știrea