Primaria ii cheama pe clujeni la dezbatere privind noul culoar de mobilitate studiat de proiectantii de la Mossfern de-a lungul caii ferate, intre gara si podul IRA

Noul culoar de mobilitate Nord (Podul Oasului-Rasaritului si strazile Rasaritului - Campul Painii - Pod Ira, traseu de circa 3 kilometri) propus in Cluj-Napoca de-a lungul caii ferate prin PUG-ul orasului a prins contur. Proiectantii de la Mossfern (care se ocupa de studiile necesare) au propus dezvoltarea noii artere de circulatie cu 4 benzi in asa fel incat sa se integreze corect in reteua urbana de mobilitate dar si la cea de transport public, velo si pietonal. Prin proiect se propune ... citeste toata stirea