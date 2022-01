Primaria lui Boc a alocat bani pentru o statuie care-l va infatisa pe Dumitru Farcas

Interpretul de muzica populara Dumitru Farcas s-a stins din viata in luna august 2018 intr-un spital din Cluj-Napoca, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani. Dumitru Farcas a fost inmormantat cu onoruri militare, in gradina din spatele casei parintesti din comuna maramureseana Grosi."Alaturi de Gheorghe Zamfir, Dumitru Farcas reprezinta punctul cel mai de sus al artei interpretative instrumentale folclorice. Mitu a boierit cu harul lui Doina si hora transilvana. E unic in maiestria ... citeste toata stirea