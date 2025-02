Primaria Mihai Viteazu: "Avem o comuna atat de frumoasa! Haideti sa o pastram curata!"

In aceasta saptamana, persoanele beneficiare de ajutor social si cele care presteaza munca in folosul comunitatii desfasoara o actiune ampla de ecologizare a domeniului public al comunei Mihai Viteazu.Vizam in special zonele unde se dezvolta cartiere noi, in apropierea raului Aries, deoarece, din pacate, acolo s-au format rampe clandestine de deseuri. Aceasta situatie NU este acceptabila! Este timpul sa spunem STOP poluarii! ... citește toată știrea