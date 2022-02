Primaria pregateste o noua licitatie pentru achizitionarea de autobuze electrice autonome

Primaria a contractat, din nou, servicii de consultanta de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in valoare de peste 134.000 lei pentru a pregati o noua licitatie pentru achizitionare de autobuze electrice. Caietul de sarcini trebuie sa fie gata in 2 luni. Specialistii UTCN vor fi implicati atat in pregatirea caietului de sarcini cat si in atribuirea licitatiei si la receptia si punerea in functiune a noilor mijloace de transport in comun. Anul trecut Primaria a mai lansat o licitatie, tot ... citeste toata stirea