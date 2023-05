Consiliul local a aprobat mai multe proiecte si studii de fezabilitate pentru renovarea energetica a unor scoli si gradinite din Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a aratat in Consiliul Local ca este vorba despre o investitie de peste 95 de milioane de euro pe care administratia si-a propus-o, prin accesarea de fonduri in cadrul PNRR, pentru a moderniza si renova 32 de unitati de invatamant din oras, in urmatorii 3 ani. Oficialul a mai spus ca este vorba despre un moment istoric inregistrat in oras, ... citeste toata stirea