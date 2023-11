Primaria devine proprietar al unui apartament la parter in ansamblul Azoria de pe strada Frunzisului nr. 91 B, dezvoltat de Hexagon City. Apartamentul de peste 71 de metri patrati a fost obtinut de institutie in schimbul unui teren de 113 mp din centrul Clujului, de pe strada Lalelelor, vital intr-un alt proiect imobiliar propus de Hexagon City pe strada Somesului nr. 15-21, inca din 2020. Dezvoltatorul mai urmeaza sa plateasca municipalitatii si o diferenta de 22.ooo de euro, rezultata in urma ... citeste toata stirea