Inca 80 de puncte gospodaresti din Cluj-Napoca vor fi transformate in insule digitale pentru aruncarea gunoiului (puncte gospodaresti cu 5 tipuri de containere si cartele). Administratia locala va depune proiectul pentru accesarea unei finantari de peste 1,1 milioane de euro prin PNRR, in programului Ministerului Mediului, fiind vorba despre a doua runda a acestuia. Municipalitatea a semnat deja la finalul lunii martie un contract de finantare de peste 3,8 milioane de euro in cadrul Planului ... citeste toata stirea