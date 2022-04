Primaria se pregateste pentru sezonul pepenilor cu amenzi de la 1.500 la 2000 de lei pentru comerciantii care vand produse in locuri improprii de pe domeniul privat

Chiar daca Primaria a interzis comertul cu pepeni si cu alte legumede sezon pe domeniul public inca din 2015, comercianti din sudul tarii vand in continuare din luna mai pana in luna octombrie produse de pe domeniul privat (curti de biserici, locuri improprii amenajare in parcari etc). Anul acesta, municipalitatea vrea sa introduca sanctiuni pentru penenari de la 1500 lei la 2500 lei si sa ii oblige, asa cum spune legea, sa vanda pepeni doar in piete sau in pietele volante organizate in ... citeste toata stirea