Primaria Turda efectueaza in perioada 07.07.2022 - 11.07.2022 o actiune de dezinsectie pe domeniul public al municipiului Turda

Actiunea se desfasoara intre orele 21:00 si 04:00. In cazul in care nu va fi posibila desfasurarea actiunii de dezinsectie din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala.Actiunea de dezinsectie are in vedere urmatoarele obiective: cursuri de ape, lacuri, stranduri, obiective turistice, parcuri, strazi, spatii verzi.La efectuarea operatiunii de dezinsectie se utilizeaza urmatoarele produse insecticide:Solfac Trio EC 140 NF - substanta activa Piperonil ... citeste toata stirea