Primaria unei comune din Cluj cumpara bunuri prin achizitie directa de la firma fiului primarului.Informatia vine de la Agentia Nationala de Integritate, care a notat azi ca primarul din comuna clujeana Chiuiesti, Gavril Mihut, s-a aflat in conflict de interese administrativ. "In perioada exercitarii mandatului de primar (2020 - prezent) a emis in calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material pentru fiul sau constand in incasarea sumei totale ... citeste toata stirea