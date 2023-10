Primaria si SDC Imobiliare (firma omului de afaceri Stefan Berciu, consul onorific al Republicii Burundi, societate cu proiecte controversate in Cluj) au ajuns la un acord in ceea ce priveste proiectul imobiliar propus de investitor pe Calea Dorobantilor nr. 114-118 in Cluj-Napoca. In trecut, in Comisia de Urbanism arhitectul sef le-a reprosat proiectantilor ca au pretentii prea mari prin proiectul de restructurare propus si ca vor sa construiasca prea mult fata de ceea ce ofera comunitatii. ... citeste toata stirea