Politicile verzi sunt extrem de costisitoare, arata Serviciu Public pentru administrarea parcarilor al Primariei Cluj, care a propus ca proprietarii de masini electrice din oras sa plateasca incarcarea masinilor electrice la statiile publice. Daca in 2019 in Cluj erau doua statii de incarcare pentru care se platea costuri cu energia peste 2000 de lei, in prezent in oras functioneaza 22 de statii de incarcare care au generat costuri de peste 1 milion de lei in 2022. Mai mult, arata Seriviciul ... citeste toata stirea