Primaria vrea sa caseze in 2023 un numar de 2000 de masini uzate detinute de catre clujeni, in Programul national de casare a autovehculelor uzare

Administratia locala clujeana vrea sa creasca numarul de autovehicule pe care si le-a propus sa le caseze in Programul national de casare a autovehculelor uzare, finantat prin Administratia Fondului de Mediu (AFM) si in cadrul caruia proprietarii de masini mai vechi de 15 ani se pot inscrie spre a-si casa autovehiculele, in schimbul unui voucher de 3000 de lei, nefiind obligati sa il foloseasca pentru a cumpara o masina noua.La debutul programului in 2022, Primaria din Cluj s-a inscris, ... citeste toata stirea