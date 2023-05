Primaria din Floresti a primit un premiu prestigios, acordat de o comisie europeana care, potrivit lor, se acorda municipalitatilor care au atins un nivel inalt de buna guvernare, masurat in raport cu un punct de referinta al Consiliului Europei.Bogdan Pivariu, primarul Florestiului, a fost cel care a acceptat astazi, 11 mai, Eticheta Europeana pentru Excelenta in Guvernare, ELoGE, in evenimentul de premiere."ELoGE este un premiu acordat de catre Consiliul Europei autoritatilor administratiei ... citeste toata stirea