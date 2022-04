Primarii din Cluj-Napoca si din trei comune din zona metropolitana si-au asumat proiectul pistei de biciclete pe malul Somesului, intre Gilau si Apahida

Mai multi primari din zona metropolitana Cluj au semnat un acord de asociere pentru realizarea coridorului de mobilitate urbana durabila de-a lungul raului Somes. Acordul de parteneriat a fost asumat de primarii din Cluj-Napoca, Gilau, Floresti si Apahida. In baza lui, Primaria Cluj va lansa o licitatie pentru studiul urbanistic si cel de fezabilitate pentru viitorul traseu de promenada si biciclete cu vedere la rau."Astazi, in Sala de Sticla a Primariei Cluj-Napoca, am semnat alaturi de ... citeste toata stirea