Lucia Suciu, primarita din Chinteni, nu renunta si organizeaza saptamana de saptamana piata volanta din localitate.Multi producatori locali din comuna nu au sansa de a ajunge in pietele volante din Cluj-Napoca, iar cea din Chinteni este mana cereasca. In plus, Cluj-Napoca au fost piete volante in toate cartierele, dar Primaria le-a inchis rand pe rand, ramanand una mare in Parcul Central si una ... citeste toata stirea