Primarita de FIER a Clujului, lupta dur cu cei care irosesc apa potabila: "Uzi gradina, ramai fara apa"

Primarita din Chinteni, Magdalena Lucia Suciu, i-a anuntat pe locuitorii comunei sa nu mai foloseasca apa potabila pentru irigarea gradinilor. In caz contrar, le va fi sistata furnizarea apei potabile. Decizia radicala vine in contextul problemelor aparute in legatura cu furnizarea apei potabile, anuntate de Companiei de Apa Somes."Avand in vedere problemele aparute in legatura cu furnizarea apei potabile, va adresam insistent rugamintea de a nu mai folosi apa pentru a uda gradinile pe care le ... citeste toata stirea