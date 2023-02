"Primarita de fier", Lucia Suciu: "Avem un PUZ nou. Nu construim blocuri intre case, nu facem case cu 7 etaje si vecinul are parter!"

Primaria comunei Chinteni, Lucian Suciu, anunta ca, dupa 2 ani, PUZ -ul pentru zona "Sub plopi" a fost elaborat si se trece la treaba."Este o suprafata de 32 de hectare situata la intrare in Chinteni. Solicitarile pe zona aceea erau foarte multe, dar oamenii nu s-ar fi inteles sa faca un PUZ comuna, asa ca Primaria l-a facut pentru ei. Am decis sa facem asta pentru a nu se construi haotic si a ajunge o localitate aglomerata.Strazile vor avea o latime de cel putin 9 metri. De asemenea, pe o ... citeste toata stirea