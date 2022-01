Primarita din Chinteni, criticata ca nu a mai fost deloc vizibila! Lucia Suciu a oferit explicatii

Primarita din Chinteni, Lucia Suciu, a relatat ca i s-a reprosat, la o intalnire cu consatenii, ca "in ultimul timp nu am fost deloc vizibila".Primarita a punctat care au fost principalele realizari ale anului 2021 si de ce a fost ocupata."Dragi prieteni, in decursul anului trecut, am muncit la elaborarea mai multor proiecte care au necesitat prezenta mea:1. Reabilitarea strazilor din comuna Chinteni;2. Introducerea retelei de apa potabila in localitatile Feiurdeni si Satu Lung;3. ... citeste toata stirea