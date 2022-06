Primarita din Chinteni despre problemele cu apa potabila din comuna: "Exista doua solutii. Pana la implementare, toti trebuie sa facem front comun si sa utilizam apa eficient"

In comuna Chinteni din Zona Metropolitana Cluj, Compania de Apa Somes si Primaria au cerut locuitorilor sa foloseasca eficient apa de la robinet, avand in vedere ca exista riscul ca acesta sa fie distribuita cu portia, avand in vedere ca reteaua de apa a comunei este subcapacitata. La cererea Companiei de Apa, locuitorii din comuna au primit recomandarea sa nu isi ude gradinile cu apa de la robinet.Primarita comunei, Lucia Suciu, a cerut ajutorul Comitetului pentru Situatii de Urgenta, mai ... citeste toata stirea