Dupa ce Primaria a implementat prost linia de transport expres de la Aeroport, propusa de USR, consilierii locali ies public si cer, in cazul extinderii traseelor de noapte pentru transportul public in Cluj, sa fie infiintate minim trei linii care sa asigure conexiuni intre gara si principalele campusuri universitare din oras. Potrivit acestora, consultarile politice pe subiect si discutiile purtate cu conducerea Primariei nu au dat rezultate. Mai mult, avand in vedere ca primarul Emil Boc deja ... citeste toata stirea