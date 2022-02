Primarul Boc militeaza pentru folosirea tuturor resurselor nonmilitare pe care NATO si UE le au pentru a-l pune pe butuci pe Putin

Primarul Emil Boc a apreciat ca din punctul sau de vedre razboiul din Ucraina a fost previzibil. Boc a marturisit la ZIUA LIVE ca l-a studiat putin pe Putin si ca a inteles ca are orgoliul ranit dupa destramarea URSS iar acum sufera de o boala de putere."Era previzibil din punctul meu de vedere. L-am studiat putin pe Putin. Am vazut contextul actual si am inteles boala de putere a lui Putin. Personalitatea lui Putin, plus orgoliul ranit in urma destramarii Uniunii Sovietice, m-au determinat ... citeste toata stirea