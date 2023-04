Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a semnat joi, 27 aprilie, autorizatia de construire pentru Spitalul Regional de Urgenta Cluj."Ma bucur ca am reusit sa dam o noua directie Florestiului. Pana la mandatul meu, autorizatiile de construire erau date preponderent pentru imobile care aveau ca singur obiectiv profitul dezvoltatorilor. De aceasta data am semnat autorizatia de construire pentru Spitalul Regional de Urgenta-Cluj", a declarat primarul Bogdan Pivariu.Investitia in Spitalul ... citeste toata stirea