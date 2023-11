Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a luat la pas toate proiectele publice din localitate, pentru a-i face pe muncitori sa lucreze mai bine."Ma bucur de profesionalismul, implicarea si sustinerea colegilor din diversele compartimente ale Primariei, precum si a intregii echipe implicate in proiecte. Aceste proiecte sunt rezultatul efortului nostru comun pentru a face din Floresti un loc mai bun", a transmis primarul.Florestiul are in derulare un numar impresionant de lucrari:Gradinita ... citeste toata stirea