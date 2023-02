Primarul Bogdan Pivariu crede ca in Floresti nu sunt numai 53.000 de oameni

Conform datelor Recensamantului realizat in 2022, Florestiul are 52.735 de locuitori, peste multe orase din Romania."In primul si in primul rand sunt mult mai multe persoane Floresti. Cea mai mare avutie a noastra este ca avem cea mai tanara si educata populatie. Inseamna ca a fost o zona frecventata. Sunt mai mult de 52.700 de persoane. Din ce informatii avem noi, de la operatorii de telefonie, de internet, sunt aproximativ 70.000 de oameni.Haideti sa ne raportam doar la cifra oficiala de 52. ... citeste toata stirea