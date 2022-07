Primarul Bogdan Pivariu spune lucrurilor pe nume: Centura de Sud a Florestiului a fost facuta prost, in scop electoral, de fosta administratie

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a declarat ca trebuie facute unele studii pe Centura de Sud, pentru ca drumul a fost facut prost de fosta administratie si a fost tratat cu superficialitate."Avem acel drum de sud, care arata atat de rau. Nu este directia de dezvoltare pe care ne-o dorim. Este un drum facut electoral. Putem sa constatam cu totii, pentru ca acolo nu am intervenit deloc. Este un drum facut in fosta legislatura. Noi nu am intervenit, dar va trebui sa o facem, pentru ca a ... citeste toata stirea