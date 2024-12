Primarul Bogdan Pivariu, urare speciala de sarbatori: "Bucurie, iubire si caldura pentru toti!"

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a transmis un mesaj emotionant cu ocazia sarbatorii Craciunului.Edilul a afirmat ca in ciuda agitatiei zilnice, in aceasta perioada sfanta ne putem bucura de cei dragi si de magia Craciunului."Sarbatoarea Craciunului ne aminteste ca, in ... citește toată știrea