Zona Terra din comuna Floresti nu va mai fi recunoscuta, dupa finalizarea lucrarilor de modernizare. Acolo, transportul autobuzelor va fi prioritizare si apar statii cu alveola, pentru a nu incurca circulatia autoturismelor."Lucrarile avanseaza destul de bine. Am turnat covor asfaltic pe strada Dumitru Tausan. In acest moment, suntem in faza de autorizarea a sistematizarii prin semaforizare a intersectiei Dumitru Tausan, cu DN 1, unde prindem inclusiv intrarea dinspre strada Morii.Este o ... citeste toata stirea