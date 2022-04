Primarul: Bulevardul 21 Decembrie 1989 se termina in 30 aprilie. Primaria plateste in plus aproape 1 milion de euro, ca urmare a cresterii preturilor si a lucrarilor suplimentare

Primaria si-a asumat sa sustina din bugetul propriu lucrari suplimentare si ajustari de preturi de peste 3,4 milioane lei fara TVA in cadrul unei strazi centrale din Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, in curs de modernizare in cadrul unui proiect cu finatare europeana. Primarul Emil Boc a anuntat ca termenul de finalizare a lucrarilor este 30 aprilie iar firma Diferit, cea care se ocupa de santier, va finaliza lucrarea la timp. Pana acum, administratia locala a achitat peste 86% din ... citeste toata stirea